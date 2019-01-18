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Galatasaray'a Feghouli piyangosu!

Galatasaray'a Feghouli piyangosu!

Suudi Arabistan temsilcisinin Cezayirli oyuncu için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 11:17 - Güncelleme: 18-01-2019 11:17

Galatasaray'ın yıldızları paylaşılamıyor. Devre arasında Garry Rodrigues’i 10.2 milyon euroya, Ozan Kabak’ı da 12 milyon euroya Stuttgart’a satan Sarı-Kırmızılılarda bu kez de Sofiane Feghouli’ye talip çıktı.

Cim-Bom’dan önce Younes Belhanda’yı isteyen ve 9 milyon euro öneren Al İttihad, Fatih Terim’in “Giderse büyük sıkıntı yaşarız” diyerek veto etmesi nedeniyle Faslı oyuncuyu alamayınca Feghouli’yi istedi.

SON KARAR TERİM'İN
Suudi Arabistan temsilcisinin Cezayirli oyuncu için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi. Yönetimin Feghouli konusundaki kararı da Fatih Terim’e bıraktığı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oguzhan 18 Ocak 2019 11:24 Hemen satsınlar alt yapida çekdar var atalay var bundan bin kat daha yararli olur takima.

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