Galatasaray'a Feghouli piyangosu!

Galatasaray'ın yıldızları paylaşılamıyor. Devre arasında Garry Rodrigues’i 10.2 milyon euroya, Ozan Kabak’ı da 12 milyon euroya Stuttgart’a satan Sarı-Kırmızılılarda bu kez de Sofiane Feghouli’ye talip çıktı.

Cim-Bom’dan önce Younes Belhanda’yı isteyen ve 9 milyon euro öneren Al İttihad, Fatih Terim’in “Giderse büyük sıkıntı yaşarız” diyerek veto etmesi nedeniyle Faslı oyuncuyu alamayınca Feghouli’yi istedi.

SON KARAR TERİM'İN

Suudi Arabistan temsilcisinin Cezayirli oyuncu için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi. Yönetimin Feghouli konusundaki kararı da Fatih Terim’e bıraktığı öğrenildi.