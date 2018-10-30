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Galatasaray'a derbi öncesi iki müjdeli haber!

Galatasaray'a derbi öncesi iki müjdeli haber!

Galatasaray, cuma günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Belhanda ve Linnes idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 14:04 - Güncelleme: 30-10-2018 14:04

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada son lig maçında tam süre alan oyuncular kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başlayıp sonrasında interval koşular gerçekleştirdi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

İşte sakat futbolcuların son durumu...
Younes Belhanda ve Martin Linnes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Fernando Reges, tedavisinin ardından salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Yuto Nagatomo ise, üç gün önce akciğer sönmesi nedeniyle hastanede operasyon geçirdikten sonra, bugün solunum egzersizleri planlanarak taburcu edildi.

Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • realist 30 Ekim 2018 15:35 muğdata ne yaptında oynatmıyosun gazla benzinle oyun oynatılmazki bunlarında bu kadar hıza dayanması biyere kadardı yanında sana akıl veren yokmu davaladan başka şaş ne anlar takdikden zamanında ahmet akcan ve bülent ünverin vardı akıl hocaların şimdi debelenirsin

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