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Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Devler onu istiyor

Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Devler onu istiyor

Geçen sezon Galatasaray transfer olduğundan bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan Younes Belhanda'ya Avrupa'nın iki dev takımının talip olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 14:29 - Güncelleme: 05-11-2018 14:55

Geçtiğimiz sezon başı 8,5 milyon euroya Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olan Younes Belhanda için Borussia Dortmund ve Monaco'nun ocak ayı transfer döneminde Sarı Kırmızılılara bir teklifte bulunabileceği öğrenildi. İki takımın scout'ları cuma akşamı oynanan derbide statta hazır bulundular. 

FAVRE ONU TANIYOR
Yaz transfer sezonunda da Dortmund'un Belhanda'yı istediğine yönelik haberler hem Alman hem de Türk basınında birçok kez çıkmıştı. Şu anda Almanya Bundesliga'da namağlup olarak lider konumda bulunan Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'ın da Belhanda'yı sürekli izlettiği ve Faslı oyuncuyu istediği biliniyor. Favre ve Belhanda Nice'te beraber çalışmışlar, 28 yaşındaki oyuncu da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini İsviçreli teknik adamla yaşamıştı. 

MONACO'YA ÖNERİLDİ
Fransa Ligue 1'de kötü günler geçiren ve son sıralara demir atan Monaco'da Thierry Henrykısa vadeli çözümler arıyor ve ona ilk önerilen oyunculardan biri de Younes Belhanda. Öneren ise Belhanda'yla birlikte yine Nice'te çalışan ve oyuncu seçimlerinde önemli bir görevi olan Serge Recordier. Fransız futbol adamı şu anda Monaco'da transferden sorumlu önemli isimlerden bir tanesi. Recordier, Belhanda'yı Monaco'ya ocak ayında kazandırmak istiyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • msafir 05 Kasım 2018 15:01 ah terim ah oley cektircene ya farka gitseydin ya rolantiye alsaydın senelerin adamısın hala olgunlaşamadın be olan taraftara oldu

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