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Galatasaray'a adanmış bir hayat! 17 kupa, 302 maç, 198 galibiyet...

Galatasaray'a adanmış bir hayat! 17 kupa, 302 maç, 198 galibiyet...

Fatih Terim, Galatasaray'la olan sözleşmesini uzattı. İşte 40 yılı aşkın süredir Galatasaray'a hizmet eden Fatih Terim'in Galatasaray kariyerinin satırbaşları...

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 19:03 - Güncelleme: 17-10-2018 19:03

Fatih Terim, Galatasaray'a adanmış bir hayat. 40 yılın üzerinde Galatasaray'a hizmet etmiş bir isim. 1974 yılında Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olup, sarı kırmızılı kulübe ilk imzasını attı. 11 yıl Galatasaray'da forma giydi ve jübilesini yaptı.

16 Mart 1996'da Faruk Süren'in Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Başkan Süren, A Milli Futbol takmının başında bulunan Galatasaraylı Fatih'e teklif götürdü ve kabul gördü. Fatih Terim Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Galatasaray'ın başına geçti.

Galatasaray'dan Fatih Terim kararı!

Terim'in Galatasaray teknik direktörü olarak ilk resmî maçı 10 Ağustos 1996'da oynanan Vanspor maçı oldu. Maçı Galatasaray, Hagi'nin golleri ile 2-1 kazandı.

Fatih Terim, 1996 - 2000 yılları arasında Galatasaray'ın başında 11 kupa kazandı. Türk futbol tarihinin en önemli başarısına, Fatih Terim'li Galatasaray UEFA Kupası'nı kaldırarak imza attı.

Muhteşem geçen 4 sezonun ardından Fatih Terim'in İtalya macerası başladı. Özhan Canaydın'ın yeni başkan seçilmesiyle Fatih Terim 2. kez Galatasaray'ın başına geçti.

Bu sürede istenilen sonuçların sahaya yansımadı ve 20 Mart 2004'te Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı ile Galatasaray'dan ayrıldı.

Fatih Terim, bu süreçte milli takımı çalıştırdı. Terim, 1 Temmuz 2011 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende, Galatasaray ile üç senelik resmi sözleşmeye imza attı. 3. Terim döneminde Galatasaray 2 Şig Şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Terim'li Galatarasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Başkan Ünal Aysal'la ve Fatih Terim arasındaki iplerin gerilmesi sonucu, 24 Eylül 2013'te 3. Terim dönemi sona erdi.

Geçtiğimiz sezon aralık ayında Igor Tudor'la yolları ayıran sarı kırmızılılarda, dönemin başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çekişmeli geçen sezonda Terim'li Galatasaray rakiplerine üstünlük sağladı ve şampiyon oldu. Bu, Fatih Terim'in Galatasaray'la birlikte 7. şampiyonluğuydu.

Başkan Mustafa Cengiz, bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fatih Terim'le yeni bir sözlşme imzaladı. Sözleşme, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar devam edecek. Sözleşmenin bitiminde 3 yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Sarı kırmızılılarda 17 kupa kazanan Galatasaraylı Terim, 302 maçta 198 galibiyet, 65 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Abuzer 17 Ekim 2018 19:16 Türk Milli Takımına 5 maç ceza almasına sebep olan ve geçenlerde adamları ile kafe basan adam değilmi bu?

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