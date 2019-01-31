Galatasaray yıldız golcüsünü İstanbul'a getirdi

12.8 milyon euro gibi rekor bir fiyata Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer eden Galatasaray, bir bomba daha patlatıp Yunan golcü Mitroglou'nu da kadrosuna katmıştı.

Kostas Mitroglou, bugün sabah saatlerinde İstanbul’a ayak basarken ve kendisini Galatasaray’a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Kariyerinde Olympiakos, Fulham ve Benfica gibi kulüplerde de forma giyen Yunan golcü, 2017'de Portekiz ekibinden 15 milyon Euro bonservisle Marsilya'ya transfer olmuştu.

Transfer bombası patladı! Yunan golcü Galatasaray'da