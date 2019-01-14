Galatasaray yeni stoperine kavuşuyor

Galatasaray'ın Portekiz ligi ekiplerinden Chaves'ten transfer ettiği Brezilyalı savunmacı Marcao, bugün 23:55'te İstanbul'da olacak. Marcao'nun sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MARCAO'DAN VEDA MESAJI

Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği Marcao, veda mesajı yayınladı. Bugün Chaves ile son maçına çıkan 22 yaşındaki futbolcu, Instagram üzerinden, "Bugün bu kulüp için son maçımı oynayacağım. Hepinize teşekkür ederim. Geldiğimden beri beni çok iyi desteklediniz. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Chaves'i hep destekleyeceğim. Sizi kucaklıyorum" mesajıyla taraftarlara ve kulübe veda etti.