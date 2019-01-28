Galatasaray yeni golcüsünü Fransa'da buldu!

Alan Carvalho, Pato ve Tetteh transferinde beklediği sonucu alamayan Galatasaray'ın yeni planı belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Loic Remy'yi kiralamak için önemli yol kat etti.

Galatasaray yeni golcüsünü Fransa'da buldu!

Alan Carvalho, Pato ve Benjamin Tetteh konusunda beklediği sonucu şu ana dek alamayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar rotasını Fransa'ya çevirdi. Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Loic Remy için temaslarda bulunan yöneticiler, yıldız oyuncuyu kiralamak için önemli mesafe kaydetti.

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Galatasaray yeni golcüsünü Fransa'da buldu!

Daha önce de ismi Galatasaray'la anılan yıldız futbolcunun da Aslan'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken aradaki ufak pürüzlerin giderilmesi halinde bu transfer gerçekleşecek. 32 yaşındaki Loic Remy, 2012-2013 sezonunun başında Marsilya'dan Premier Lig ekibi Queens Park Rangers'a 10.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuş, sonrasında ise 2014-2015 sezonun başında ise 13.2 milyon Euro bedelle Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

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Galatasaray yeni golcüsünü Fransa'da buldu!

İngiltere'deki kariyerini çoğunlukla kiralık olarak geçiren yıldız isim, geçtiğimiz sezonun başında İspanya temsilcisi Las Palmas'a bedelsiz olarak giderken, bu sezonun başında Lille transfer oldu.

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Galatasaray yeni golcüsünü Fransa'da buldu!

Bu sezon Lille'de 14 resmi maça çıkan Remy, 1 gol ve 2 asist üretti.

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