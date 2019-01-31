Galatasaray yeni golcüsü Kostas Mitroglou'nu borsaya bildirdi

Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yunan golcü, bu sabaha karşı İstanbul'a gelmişti. Yunan golcünün gün içerisinde imza atması bekleniyor.

İŞTE MİTROGLU'NUN KARİYERİ Kariyerinde Olympiakos, Fulham ve Benfica gibi kulüplerde de forma giyen Yunan golcü, 2017'de Portekiz ekibinden 15 milyon Euro bonservisle Marsilya'ya transfer olmuştu.

Olympiakos: 184 maç - 82 golBenfica: 88 maç - 52 golMarsilya: 50 maç - 16 golAtromitos: 39 maç - 19 gol

Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştı