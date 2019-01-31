Galatasaray yeni golcüsü Kostas Mitroglou'nu borsaya bildirdi

Galatasaray Kulübü, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou'nun kiralanması konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı. Yunan golcü, bu sabaha karşı İstanbul'a gelmişti. Kostas Mitroglu'nun gün içerisinde imza atması bekleniyor.
İŞTE MİTROGLU'NUN KARİYERİ
Kariyerinde Olympiakos, Fulham ve Benfica gibi kulüplerde de forma giyen Yunan golcü, 2017'de Portekiz ekibinden 15 milyon Euro bonservisle Marsilya'ya transfer olmuştu.
Olympiakos: 184 maç - 82 gol
Benfica: 88 maç - 52 gol
Marsilya: 50 maç - 16 gol
Atromitos: 39 maç - 19 gol
Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/0Wc6QGs4Pm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ocak 2019
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