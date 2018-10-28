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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor!

Süper Lig'de bu hafta rakiplerine mağlup olan Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak derbiye mutsuz gidiyor. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve liderliği bıraktı. Sarı-lacivertliler ise Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 23:01 - Güncelleme: 28-10-2018 23:01

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda E. Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe de evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbi öncesinde moral depolamak isteyen iki takım da eli boş döndü.

Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve liderliği bıraktı. Sarı-lacivertliler de Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Takımlar puanların dışında kartlardan dolayı futbolcularını da kaybetti. Fenerbahçe'de Islam Slimani kırmızı kart görerek derbide cezalı duruma düştü. Galatasaray'da ise kart sınırında bulunan Mariano, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı oldu.

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti  

 

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