  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Galatasaray transfer dönemini karlı kapattı

Galatasaray transfer dönemini karlı kapattı

Galatasaray, devre arası transfer döneminde 19 milyon 950 bin Euro kazanırken, 17 milyon Euro harcadı. Sarı-kırmızılılar böylece bu transfer döneminde 2 milyon 950 Euro kar etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 02-02-2019 03:00 - Güncelleme: 02-02-2019 03:00

Futbol devre arası transfer dönemi sona ererken, Galatasaray en hareketli geçiren takımlardan oldu. Sarı-kırmızılılar kadrosuna 6 futbolcu takviye yaparken, 4 oyuncusu ile de yollarını ayırdı.

Bu sezon A takımda forma giyen ve gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken genç futbolcu Ozan Kabak, Avrupa’ya transfer oldu. Ozan, Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'a transfer olurken kulübüne de 11 milyon Euro kazandırdı.

Takımdaki önemli futbolculardan olan Garry Rodrigues ise Suudi Arabistan takımı Al Ittihad’a 10 milyon 250 bin Dolar’a (8 milyon 950 bin Euro) giderek Cimbom'a para kazandırdı. Galatasaray devre arası transfer döneminde futbolcu satışlarından toplam 19 milyon 950 bin Euro kasasına koydu. Aslan ayrıca Serdar Aziz ve Tarık Çamdal'ın sözleşmesini ise feshetti.

Transfere 17 milyon Euro harcadı
Forvet bölgesine transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne’yi ve Olimpik Marsilya’da oynayan Kostas Mitroglou’nu transfer etti. Cimbom, Diagne için Paşa’ya 10 milyon Euro verirken, Mitroglou’yu ise bedelsiz olarak kiraladı. Christian Luyindama’nın kiralık bedeli olarak Standard Liege’e 3 milyon Euro verecek olan Aslan, Semih Kaya’yı ise bedelsiz olarak kiraladı. Marcao’nun transferinde kulübü Chaves’e 4 milyon Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Emre Taşdemir transferinde ise oyuncunun bonservisi elinde olduğu için ücret vermedi. Galatasaray bu transfer döneminde futbolcu transferine toplam 17 milyon Euro harcadı.

Takımdan giden futbolculardan 19 milyon 950 bin Euro kazanan Galatasaray, transfer için ise 17 milyon Euro verdi. Sarı-kırmızılılar böyle bu transfer döneminde 2 milyon 950 Euro kar etti.
Galatasaray’ın 2018-2019 sezonun devre arası transfer dönemindeki transferler hareketleri şöyle:

Gelenler
Marcao ---> Chaves (4 milyon Euro)
Emre Taşdemir ---> (Bedelsiz bonservisiyle)
Semih Kaya ---> Sparta Prag (Bedelsiz kiralık)
Mbaye Diagne ---> Kasımpaşa (10 milyon Euro)
Kostas Mitroglou ---> O. Marsilya (Bedelsiz kiralık)
Christian Luyindama ---> Standard Liege (3 milyon Euro)

Gidenler
Ozan Kabak ---> VfB Stuttgart (11 milyon Euro)
Garry Rodrigues ---> Al Ittihad (10 milyon 250 bin Dolar) (8 milyon 950 bin Euro)
Tarık Çamdal ---> Sözleşmesi feshedildi
Serdar Aziz ---> Sözleşmesi feshedildi

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Galatasaray transfer dönemini karlı kapattı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro