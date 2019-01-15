Galatasaray Teji Savanier’in peşinde

Devre arasında Garry Rodrigues'i Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayırmaya hazırlanan kadrosunu ise Brezilyalı savunmacı Marcao ve milli sol bek Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray, Fransa’da Nimes forması giyen Teji Savanier’i transfer etmek için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların Savanier için 6 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Merkez orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Nimes formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı.