Galatasaray taraftarını çıldırtan isim: Defol git artık

PAS HATASI YAPTI PENALTI OLDU: Haftalar önce oynanan Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardında eleştiri oklarının hedefinde olan Belhanda, yine taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Lokomotiv Moskova maçında kısa pası nedeniyle Ndiaye'nin kırmızı kart görmesine sebep olan Belhanda, bu sefer de Bursaspor maçında yaptığı pas hatasıyla penaltıya sebebiyet verdi.