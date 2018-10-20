Galatasaray taraftarını çıldırtan isim: Defol git artık

Spor Toto Süper Lig'de 9'uncu haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın golünü 77'nci dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Bursaspor'un golü 62'nci dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Eren Derdiyok'a golün asistini yapan Faslı yıldız Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı.
PAS HATASI YAPTI PENALTI OLDU: Haftalar önce oynanan Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardında eleştiri oklarının hedefinde olan Belhanda, yine taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Lokomotiv Moskova maçında kısa pası nedeniyle Ndiaye'nin kırmızı kart görmesine sebep olan Belhanda, bu sefer de Bursaspor maçında yaptığı pas hatasıyla penaltıya sebebiyet verdi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: Gamsız tavırlarıyla Galatasaraylı taraftarlardan sık sık eleştiren Belhanda'ya Bursaspor maçının ardından twitter üzerinden büyük tepki geldi.
İşte Faslı futbolcu için atılan tweetlerin bazıları...
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