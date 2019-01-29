Galatasaray Süper Lig'in gol kralını istiyor!

Ara transfer döneminin bitimine günler kala Galatasaray, forvet için tek bir isimde ısrarcı. Transfer döneminde Alan, Tetteh, Demba Ba ve Pato gibi isimlerle temasa geçen sarı kırmızılı yönetim, hiçbirini sonuca bağlayamadı.

Galatasaray cephesinde edinilen son bilgilere göre yönetim, bu sezon Kasımpaşa'da yıldızlaşan Diagne için 9 milyon avro teklif etti. Kasımpaşa Kulübü'nün ise Diagne için Galatasaray'dan 14 milyon euro istediği öğrenildi.

Pazarlıklar devam ederken Diagne'nin alınmasını yönetime sunduğu liste ile Fatih Terim istemişti.

Spor Toto Süper Lig'de 17 maça çıkan 27 yaşındaki Mbaye Diagne, 20 kere fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.