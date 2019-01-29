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Galatasaray Süper Lig'in gol kralını istiyor!

Galatasaray Süper Lig'in gol kralını istiyor!

Forvet sıkıntısına henüz çözüm bulamayan Galatasaray, bu sezon Kasımpaşa'da yıldızlaşan Diagne için 9 milyon avro teklif etti ancak Kasımpaşa yönetiminin istediği miktar dudak uçuklattı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 14:37 - Güncelleme: 29-01-2019 14:37

Ara transfer döneminin bitimine günler kala Galatasaray, forvet için tek bir isimde ısrarcı. Transfer döneminde Alan, Tetteh, Demba Ba ve Pato gibi isimlerle temasa geçen sarı kırmızılı yönetim, hiçbirini sonuca bağlayamadı.

Galatasaray cephesinde edinilen son bilgilere göre yönetim, bu sezon Kasımpaşa'da yıldızlaşan Diagne için 9 milyon avro teklif etti. Kasımpaşa Kulübü'nün ise Diagne için Galatasaray'dan 14 milyon euro istediği öğrenildi.

Pazarlıklar devam ederken Diagne'nin alınmasını yönetime sunduğu liste ile Fatih Terim istemişti.

Spor Toto Süper Lig'de 17 maça çıkan  27 yaşındaki Mbaye Diagne, 20 kere fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • s.s 29 Ocak 2019 15:14 Kesinlikle 8 milyon euro'dan fazla yapmaz. Alıp ta para kazandırmayın Kasımpaşa'ya !

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