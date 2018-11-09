Galatasaray Shaqiri'nin peşinde

Liverpool'da forma giyen İsviçreli sağ kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'nin adı, yaz transfer döneminde Galatasaray'la birlikte anılmıştı. Cim Bom'un transfer etmek için büyük uğraş verdiği iddia edilen yıldız futbolcu, Stoke City'den ayrılmış ve 14,7 milyon euro karşılığında Liverpool'un yolunu tutmuştu. İtalyan basını ise Sarı Kırmızılılar hakkındaki Shaqiri iddialarını yeniden alevlendirdi.

Transfer Market Web adlı internet sitesinde yer alan habere göre Sarı Kırmızılılar, transferde rotayı yeniden 27 yaşındaki oyuncuya çevirdi. Haberde Liverpool'da şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattığı belirtilen Shaqiri'nin yeniden Cim Bom'un hedefleri arasına girdiği ifade edildi.

DEVRE ARASIDNA KİRALAMA FORMÜLÜ

Yıldız ismin ocak ayı transfer döneminde Sarı Kırmızılılar tarafından kiralanabileceği öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Shaqiri'nin Liverpool kulübüyle 2023 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.