Galatasaray Schalke maçına sıkıntılı başlayacak!

Galatasaray 24 Ekim'de Schalke ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını beklerken, sakatlıklar yüzünden takımda yaprak dökümü başladı. Cim-Bom’da Emre Akbaba ve Onyekuru’nun ardından şimdi de Feghouli ve Fernando’nun Schalke maçında oynamasının zor olduğu ortaya çıktı.
Takımın fiziksel zayıflığı dikkat çekerken, arka arkaya zorlu maçlar oynayacak olması ortamı iyice gerdi. Kendi evinde Bursaspor'la berabere kalmasının ardından Galatasaray’da ortaya çıkan tablo can sıktı. Cim-Bom’da üst üste gelen sakatlıklar ve moral bozukluğu, Şampiyonlar Ligi’ndeki Schalke maçı öncesinde büyük endişe yarattı.
SAKATLAR ÇOĞALDI: Emre Akbaba ve Onyekuru sakattı. Bursaspor maçında bunlara adale sakatlığı yaşayan Fernando ve Feghouli eklendi. Sağ üst adale grubunda zorlanma yaşayan iki futbolcu da büyük ihtimalle Schalke maçında forma giyemeyecek.
Kasığında ağrı bulunan Serdar Aziz de bugün ek tetkiklerden geçirilecek. Ancak durumu kritik... Belhanda, Donk, Rodrigues ve Eren’in sakatlıktan yeni çıkması ise tam randıman vermelerini engelliyor.
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