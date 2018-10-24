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Galatasaray - Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray - Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında Galatasaray, Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 09:07 - Güncelleme: 24-10-2018 09:07

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacağı maça Avrupa'daki 100. galibiyetini almak için çıkacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Avrupa'da oynadığı 273 müsabakada 99 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 71 beraberlik aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında saat 22.00'de Almanya'nın Schalke takımı karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Schalke maçının beIN Sports'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 3.SIRADA
Grupta geri kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 3 puanla 3. sırada yer alırken, Schalke ise 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 274. RANDEVU
Galatasaray, Schalke karşılaşması ile Avrupa kupalarında 274. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 405 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 107. MAÇ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 106 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 52 kez rakiplerine mağlup oldu. 26 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 109 gole karşın kalesini 176 gole kapatamadı.

SCHALKE İLE 3. RESMİ KARŞILAŞMA
Galatasaray ile Schalke bugüne kadar resmi maçlarda iki kez rakip oldu. İki takım 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona ererken, Almanya'daki karşılaşmayı Umut Bulut'un son dakika golü ile 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale kalmıştı.

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