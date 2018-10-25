Galatasaray Schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı geniş özeti

Avrupa kupalarındaki 100. galibiyeti için sahaya çıkan Galatasaray, sahasında Schalke ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, son maçına göre kadroda 5 değişikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Mariano ile Ömer Bayram da yedeğe çekildi. Schalke 04 karşısında bu futbolcuların yerine Martin Linnes, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Eren Derdiyok forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda yer almadı. Takımın yedek kulübesinde ise Mariano ve Ömer Bayram'ın yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.

Maça etkili başlayan temsilcimiz, ilk yarıda topun hakimi olsa da rakip ceza sahasına girmekte zorluk yaşadı. Buna karşın kontra ataklarla tehlike yaratan Schalke'ye Muslera geçit vermedi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise konuk Schalke oldu. Bu arada 58. dakikada Alman ekibinin Embolo ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Fatih Terim, 61'de oyuna ilk müdahelesini yaparken Sinan Gümüş'ün yerine Selçuk İnan oyuna girdi. Daha sonra Muğdat Çelik ve Ömer Bayram'ı da sahaya süren Terim'in bu hamleleri gol için yeterli olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 4 puana yükselirken Schalke puanını 5'e çıkardı.

GALATASARAY: 0 - 0 :SCHALKE

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo (Dk. 81 Ömer Bayram), Donk, Belhanda, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 61 Selçuk İnan), Rodrigues, Eren Derdiyok (Dk. 69 Muğdat Çelik)

Schalke 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl, Rudy, Stambouli, Uth (Dk. 90 Burgstaller), Suat Serdar, Konoplyanka (Dk. 77 Skrzybski), Embolo (Dk. 81 McKennie)

Sarı kartlar: Dk. 49 Embolo (Schalke 04), Dk. 52 Nagatomo, Dk. 60 Linnes, Dk. 90+6 Belhanda (Galatasaray)