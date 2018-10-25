  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Galatasaray Schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı geniş özeti

Galatasaray Schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı geniş özeti

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray 4, Schalke ise 5 puana yükseldi. İyi oynamadığımız mücadele, "Buna da şükür" dedirtti. Schalke galibiyeti kaçıran taraf olurken, gecenin tartışmasız yıldızı ise yaptığı kritik kurtarışlarla Muslera oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-10-2018 19:51 - Güncelleme: 25-10-2018 00:39

Avrupa kupalarındaki 100. galibiyeti için sahaya çıkan Galatasaray, sahasında Schalke ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, son maçına göre kadroda 5 değişikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Mariano ile Ömer Bayram da yedeğe çekildi. Schalke 04 karşısında bu futbolcuların yerine Martin Linnes, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Eren Derdiyok forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda yer almadı. Takımın yedek kulübesinde ise Mariano ve Ömer Bayram'ın yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.

Maça etkili başlayan temsilcimiz, ilk yarıda topun hakimi olsa da rakip ceza sahasına girmekte zorluk yaşadı. Buna karşın kontra ataklarla tehlike yaratan Schalke'ye Muslera geçit vermedi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise konuk Schalke oldu. Bu arada 58. dakikada Alman ekibinin Embolo ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Fatih Terim, 61'de oyuna ilk müdahelesini yaparken Sinan Gümüş'ün yerine Selçuk İnan oyuna girdi. Daha sonra Muğdat Çelik ve Ömer Bayram'ı da sahaya süren Terim'in bu hamleleri gol için yeterli olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 4 puana yükselirken Schalke puanını 5'e çıkardı.

GALATASARAY: 0 - 0 :SCHALKE

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo (Dk. 81 Ömer Bayram), Donk, Belhanda, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 61 Selçuk İnan), Rodrigues, Eren Derdiyok (Dk. 69 Muğdat Çelik)

Schalke 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl, Rudy, Stambouli, Uth (Dk. 90 Burgstaller), Suat Serdar, Konoplyanka (Dk. 77 Skrzybski), Embolo (Dk. 81 McKennie)

Sarı kartlar: Dk. 49 Embolo (Schalke 04), Dk. 52 Nagatomo, Dk. 60 Linnes, Dk. 90+6 Belhanda (Galatasaray)

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Galatasaray Schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı geniş özeti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 00:55 Cincon fransız hakeme rağmen galip gelmedi ise gruptan çıkamaz.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro