Galatasaray - Schalke 04 maçının favorisi bir kez daha değişti!

Sakatlıklarla başı dertte olan Galatasaray'ın Schalke maçı öncesi İddaa oranları değişmişti.

İddaa Risk Yönetimi, Sarı Kırmızılılar'ın oranını 2.30'dan 2.40'a çıkarırken, Schalke'nin 2.40'lık oranı da 2.30'a düşmüştü. Böylece maçın yeni favorisi de Schalke olmuştu.

Galatasaray-Schalke maçına Fransız hakem

Beraberliğin oranı ise 2.90 olarak kaldı.

Oranlar bir kez daha değişti. Galatasaray'ın oranı yeniden 2.30'a düştü ve Schalke'nin oranı da 2.30'dan 2.40'a yükseldi. Bu kez Galatasaray maçın favorisi oldu.

Beraberliğin oranı da 2.90 olarak tekrar kaldı.

Temsilcimizde Feghouli, Fernando ve Onyekuru bu maçta forma giyemeyecek. Serdar Aziz'in durumu ise belirsiz.

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