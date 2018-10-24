Galatasaray Schalke 04 maçı hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray Schalke 04 maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde liderlik şansı elde edecek olan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Bu sezon, hali hazırda müzesinde bulunan iki Avrupa Kupası'na yenisini ilave etmek isteyen Galatasaray, bu akşam bu yolda yüreğini sahaya koyacak. Peki, Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar...

Galatasaray, Avrupa'da 274. maçına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bu akşam Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 273 maçında 99 galibiyet elde ederken, 103 mağlubiyet yaşadı. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın müzesinde birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa bulunuyor. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final, 2 kez de çeyrek final oynayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasına kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında bu akşam Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 274. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

GALATASARAY - SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Schalke 04 Şampiyonlar ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Bu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

SELÇUK İNAN BOŞ GEÇMİYOR

Selçuk İnan, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç iç saha maçında da gol atmayı başardı.

Galatasaray ile Schalke, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce sadece bir kez eşleşti. 2012/13 sezonu son 16 turundaki eşleşmeyi, iç sahada 1-1 ve deplasmanda 3-2'lik skorlarla rakibini turnuva dışında bırakan Galatasaray kazanmıştı. Galatasaray, Kasım 1992'deki 1-0'lık Eintracht Frankfurt galibiyetinden bu yana Avrupa kupalarında iç sahada Alman takımlarını yenemiyor.

Schalke'nin Galatasaray karşısında Mart 2013'te evinde aldığı 3-2'lik yenilgi, Alman ekibinin Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında elde ettiği tek iç saha yenilgisi olma özelliğini taşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçta yenilmeyen Galatasaray (2G 1B), buna karşılık bu turnuvada evinde Aralık 2013'ten bu yana üst üste iki maç kazanamıyor.

Schalke, Avrupa kupalarında grup aşamasında oynadığı son 15 maçın sadece birini kaybetti. Schalke, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç deplasman maçını da kazandı; bu, onların bu turnuvadaki en iyi deplasman galibiyeti serisi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi ancak bu gole kapama, sarı kırmızılıların iç sahada oynadığı son maçta geldi. Schalke'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dokuz golün sekizi deplasmanda geldi; buna son maçlarında Weston McKennie'nin Lokomotiv Moskova'ya attığı gol de dahil.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç iç saha maçında da gol atmayı başardı. İnan, bu seriden önce forma giydiği 12 iç saha maçında gol atamamıştı. Schalke'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 24 golün 19'u ve son dört golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi.

İSTANBUL'DA METRO SAAT 01.00'A KADAR AÇIK OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, bugün oynanacak Galatasaray-Schalke 04 karşılaşması nedeniyle metro sefer saatlerini 01.00'e kadar uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın bu akşam saat 22.00'da Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle gelen talep üzerine metro sefer saatlerinin stada giden taraftarların kolay ulaşım sağlaması için 01.00'e kadar uzatıldığı belirtildi.

"Maç Nedeniyle Sefer Değişikliği" başlığıyla yapılan duyuruda, "Sayın yolcularımız, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında oynanacak Galatasaray-Schalke 04 müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılmıştır. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray Spor Kulübü'ne başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde birçok futbolcunun sakat olması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ile Emre Akbaba müsabakada forma giyemeyecek. Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık sonucunda kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edilen Serdar Aziz'in durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz (Ozan Kabak), Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıkması bekleniyor.

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla “Avrupa Fatihi” unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Romanya ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine bıraktı. Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde dörderli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti. Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

KURAYLA 1 KEZ ELENDİ, 1 KEZ TUR ATLADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan “kura çekme” yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.