Galatasaray Schalke 04 karşısında: İlk 11'ler belli oldu!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup olmuştu. Cimbom, Schalke 04'ü yenmesi durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

İlk müsabakasında sahasında Porto ile 1-1 berabere kalan Schalke 04 ise, ikinci maçında ise Lokomotiv Moskova'yı dış sahada 1-0 yenmişti. Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Porto, Moskova'da karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - SCHALKE

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 22:00

HAKEM: Benoit Bastien

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Belhanda, Ndiaye, Sinan, Rodrigues, Eren.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SCHALKE: Nübel, Nastasic, Sane, Mendyl, Stambouli, Rudy, Suat Serdar, Caligiuri, Konoplyanka, Embolo, Uth

TEKNİK DİREKTÖR: Domenico Tedesco

274. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında 274. karşılaşmasında... Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

ALMAN TAKIMLARI KARŞISINDA 29. RANDEVU

Galatasaray, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 29. maçını oynuyor... Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce Avrupa kupalarında 14 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 28 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 14 eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti. Elemeli turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise turu rakiplerine kaptırdı.

Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.

İÇ SAHADA SON 7 MAÇI KAZANAMADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman rakiplerine karşı oynadığı iç saha maçlarında kötü bir grafik çizdi. Bir Alman takımına karşı son iç saha galibiyetini, 1992-1993 sezonu UEFA Kupası 2. turunda Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, ardından taraftarı önünde çıktığı 7 maçta da galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Alman rakiplerine karşı son 7 iç saha maçında 3 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Alman rakiplerini bugüne kadar 13 kez kendi evinde ağırlarken, bu maçlarda 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, yurt dışında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

1 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Galatasaray daha önce Avrupa kupalarında bir kez eşleştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda bir galibiyet bir beraberlik elde etti. 2012-2013 sezonunoa UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

SCHALKE KÖTÜ GÜNLER GEÇİRİYOR

Schalke 04, Bundesliga'da bu sezon kötü günler geçiriyor. Mavi-beyazlı takım, 8. haftası geride kalan ligde küme düşme hattında yer alıyor. 18 takımın mücadele ettiği ligde 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayan Schalke 04, averajla 16. sırada bulunuyor. Alman ekibi, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.