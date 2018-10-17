Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden çekildiğini açıkladı!

Şampiyonlar Ligi'nden çekilen Galatasaray'da 15 sporcu ve 5 yöneticinin bulunduğu kafilenin, 3 gece, 4 günlük seyahatinde konaklama giderlerinin yaklaşık 10 bin doları bulması mazeret olarak gösterildi. Ancak bu para birçok futbolcunun maç başı ücreti kadardı. Ayrıca uluslararası organizasyona katılım bedelinin 2 bin euro olduğu, sarı-kırmızılı kulübün bunu da çok bulduğu için organizasyona katılmadığı belirlendi.

Sutopu Federasyonu’nun Avrupa kupalarına katılan takımların seyahat giderlerini karşılamasına rağmen, sarı-kırmızılı yönetimin, konaklama ve katılım bedelleri nedeniyle böyle bir karar alması şaşkınlıkla karşılandı.

ENKA TAKIMI FEDERASYONA TEPKİLİ!

Şampiyonlar Ligi’ne katılan ENKA ise Sutopu Federasyonu’nun seyahat yardımını dahi kabul etmedi ancak, Türkiye’yi temsil eden kulüp Strasbourg’a yenilerek elendi.