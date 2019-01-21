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Galatasaray maçı öncesi Boluspor’da beklenmedik ayrılık

Galatasaray maçı öncesi Boluspor’da beklenmedik ayrılık

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Boluspor'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 13:43 - Güncelleme: 21-01-2019 13:43

Spor Toto 1'inci Lig'de son 7 haftada 2 beraberlik 5 mağlubiyetle büyük düşüş yaşayan Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı. 2017 yılının Ekim ayında Boluspor'la anlaşan Sait Karafırtınalar, 52 maçta 30 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak başarılı bir dönem geçirmişti. Spor Toto 1'inci Lig 2018-2019 sezonuna da 11 maçta topladığı 26 puanla Boluspor'u ligin ikinci sırasına yerleştiren Sait Karafırtınalar'ın Boluspor'u, son 7 haftadaki düşüşüyle 28 puanla 8'inci sıraya geriledi.

Boluspor'un tesislerinde düzenlenen basın toplantısıyla Sait Karafırtınalar döneminin bittiği duyuruldu. Toplantıya Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, Sait Karafırtınalar ve Boluspor Yönetim Kurulu üyeli ile teknik heyet katıldı. Toplantıda konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Geçen sene takımımız 10 maçta 8 puandayken büyük bir başarı sağlayıp takımımızı play-off'lara getirdi. Bir iki maç daha olsaydı belki takımımızı ilk 2'den Süper Lig'e çıkarma şansımız vardı. Bu sene tekrar hocamızla devam ediyorduk. Bu sezon Gençlerbirliği ile Boluspor büyük atak yaptı. Tabii herkes bunun devamını beklerken 10 maç sonra Giresun maçında almış olduğumuz beraberlik, Denizlispor mağlubiyeti, 3-4 tane sporcumuzun sakatlanması, hakem hataları, Antep'te verilmeyen golümüz var. Futbolda bazen 1,2,3 maç sonra başarı gelmezse bu biraz takım içerisinde futbolcularda çözülme başlıyor. Takımımız maç kazanmış olsaydı bu olay böyle olmazdı. Biz Sait hocamızla aslında 2 yıl değil belki 5-6 yıllık bir proje vardı. Ama maalesef olmadı. Osmanlı maçından sonra hocamızla oturduk. Karşılıklı iyi niyetle dedik ki 'Boluspor'un önünün açılması lazım.' Hocamız da aynı fikri savundu. Bir heyecan, taze kan lazım. Hocamızla da en iyi, en güzel şekilde ayrılmaya karar verdik. Hocamız bizim için bitmedi. Bundan sonra da Boluspor'da tekrar görmek isteriz. O anlamda ben teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar ise, "Boluspor çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bunun için de elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Bu süreçte biraz evvel bahsettik. 40 tane maç oynamışız. 80 puan almışız. 2 puan ortalamasını tutturmuşuz. Kupada 8 tane maç oynamışız 6'sını kazanmışız. 1 beraberlik bir mağlubiyetimiz var. Güzel şeyler olmuş burada. Çok daha güzel şeyler de yapabilirdik. Ama bazen takıma faydalı olmak için kalmak değil, bazen gitmek de gerekiyor. Biz takıma daha fazla fayda verebilmek için bu kararı aldık. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GALATASAY MAÇINDA ALTYAPI HOCASI GÖREV ALACAK
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında yarın Süper Lig ekibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Boluspor'un başında altyapı koordinatörü Cüneyt Karakuş görev alacak.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • saygın 21 Ocak 2019 14:18 Bir Boluspor taraftarı olarak üzüldüm keşke daha iyi olsaydı.

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