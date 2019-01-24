Galatasaray, Luiz Adriano için kesenin ağzını açtı

Alan Carvalho ve Pato transferi suya düşen Galatasaray için Rus medyasından yeni bir iddia geldi. Rus basını, Galatasaray’ın Spartak Moskova’da forma giyen Luiz Adriano için 5 milyon euroluk teklifini 6 milyona çıkardığı yazıldı. Moskova’nın talepleri de belli oldu. Rus ekibinin 10 milyon euro istediği öne sürüldü. Görüşmelerin devam edeceği ve iki takımın 8 milyon euro civarında bir rakamda anlaşabileceği öğrenildi.
20 MAÇTA 5 GOL ATTI
2017 yılında Milan’dan Spartak Moskova’ya transfer olan Luiz Adriano, bu sezon Rusya Premier Ligi’nde 14 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Spartak Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 20 maçta 5 gol atarken, 4 asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle mukavelesi 2020’de sona erecek. Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşın üzerindeki bir futbolcu için kesinlikle 10 milyon euro vermeyi düşünmüyor. Bu yüzden pazarlık sürüyor.
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