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Galatasaray, Luiz Adriano için kesenin ağzını açtı

Galatasaray, Luiz Adriano için kesenin ağzını açtı

Rus basınına göre; Galatasaray, Spartak Moskova’nın golcüsü Luiz Adriano için yaptığı teklifi 6 milyon euroya çıkardı. Moskova ise 10 milyon euro istiyor. Pazarlıklar devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 09:56 - Güncelleme: 24-01-2019 09:56

Alan Carvalho ve Pato transferi suya düşen Galatasaray için Rus medyasından yeni bir iddia geldi. Rus basını, Galatasaray’ın Spartak Moskova’da forma giyen Luiz Adriano için 5 milyon euroluk teklifini 6 milyona çıkardığı yazıldı. Moskova’nın talepleri de belli oldu. Rus ekibinin 10 milyon euro istediği öne sürüldü. Görüşmelerin devam edeceği ve iki takımın 8 milyon euro civarında bir rakamda anlaşabileceği öğrenildi.

20 MAÇTA 5 GOL ATTI
2017 yılında Milan’dan Spartak Moskova’ya transfer olan Luiz Adriano, bu sezon Rusya Premier Ligi’nde 14 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Spartak Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 20 maçta 5 gol atarken, 4 asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle mukavelesi 2020’de sona erecek. Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşın üzerindeki bir futbolcu için kesinlikle 10 milyon euro vermeyi düşünmüyor. Bu yüzden pazarlık sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 10:10 Aaaaaa kese tamtakırmış.

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