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Galatasaray kupada Boluspor'u konuk ediyor: 11'ler belli oldu!

Galatasaray kupada Boluspor'u konuk ediyor: 11'ler belli oldu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşıyor. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 19:03 - Güncelleme: 29-01-2019 19:03

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, bugün sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşıyor.

İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

GALATASARAY - BOLUSPOR

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Serkan Tokat
SAAT: 19.45

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, Ümit, Ufuk, Hayrullah, Umut, Akabueze, Mustafa, Yusuf Emre, Guido Koçer, Özgür Can Özcan
TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Kaynak

KURA ÇEKİMİ 30 OCAK'TA

Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.

Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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