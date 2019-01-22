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Galatasaray kupada Bolu deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray kupada Bolu deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Boluspor ile Galatasaray arasında geçen hafta oynanması gereken ve yoğun kar nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, bugün oynanacak. Teknik patron Fatih Terim’in, ilk maçta kullanmayı düşündüğü 11’i sahaya sürmesi bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 18:10 - Güncelleme: 22-01-2019 18:10

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a konuk oluyor. İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

TERİM'İN CEZASI DOLUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek. Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

Sarı-kırmızılılar rövanş karşılaşması öncesinde Bolu'dan avantajlı bir skorla ayrılarak turun kapısını aralamak istiyor. Galatasaray'da kamp kadrosun alınmayan kaleci Muslera ve yeni transfer Marcao, Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek isimler.

BOLUSPOR - GALATASARAY (muhtemel 11'ler)

BOLUSPOR: Gökhan K., Hayrullah, Diarra, Dimov, Mutlu, Yusuf Emre, İshak, Akabueze, Sebaihi, Mustafa, Özgürcan

GALATASARAY: İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Gökay Güney, Linnes, Selçuk, Donk, Celil, Ömer, Yunus, Muğdat

Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

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