Galatasaray ilk kez bir Yunanlı aldı Mitroglou'ya bakın ne kadar verildi?

Galatasaray Kulübü, Mitroglou transferini KAP'a bildirdi. Açıklamada

Mitroglou ile transfer için görüşmelere başlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanıldı.

İLK YUNAN FUTBOLCU



Mitroglou,Galatasaray Spor Kulübü’nün 114 yıllık tarihinde forma giyen olan ilk Yunan futbolcu oldu.

Galatasaray, futbolcuya vereceği yıllık ücreti ve transfer detayları şu şekilde açıkladı:

Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.