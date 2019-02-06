  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVYılın En İyi Eğitim Kurumu Ödülü Gökyüzü'nün
eposta yazdır zoom+ zoom-

Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

İkinci yarıya harika bir başlangıç yapan ancak son haftada Süper Lig maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı anlatımı İnternethaber'de...

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 06-02-2019 17:30 - Güncelleme: 06-02-2019 17:30

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ın rakibi Hatayspor...

Sarı kırmızılılar, ilk maçtan avantajlı bir skor elde edip hem hafta sonu alınan Alanya beraberliğini unutmak, hem de kupada yoluna devam etmek amacında. Bir önceki turda Medipol Başakşehir'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupanın dışın iten konuk takım ise İstanbul'dan iyi bir skorla dönmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Emre Akbaba 4 ay sonra kadroya alındı. Hatayspor'da ise son maçta kırmızı kart gören Diallo forma giyemiyor.

Türk Telekom Stadı’ndaki maç bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A2'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAAT: 20.30
YAYIN: A2

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Semih, Ahmet, Ömer, Yunus, Donk, Selçuk, Emre, Sinan, Mitroglou
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

HATAYSPOR: Akın, Sadi, Yusuf, Mesut, Murat, Mirkan, Maiga, Hüseyin, Gökhan, Selim, Hamza
TEKNİK DİREKTÖR: Murat Sönmez

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler) haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro