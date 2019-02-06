Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ın rakibi Hatayspor...

Sarı kırmızılılar, ilk maçtan avantajlı bir skor elde edip hem hafta sonu alınan Alanya beraberliğini unutmak, hem de kupada yoluna devam etmek amacında. Bir önceki turda Medipol Başakşehir'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupanın dışın iten konuk takım ise İstanbul'dan iyi bir skorla dönmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Emre Akbaba 4 ay sonra kadroya alındı. Hatayspor'da ise son maçta kırmızı kart gören Diallo forma giyemiyor.

Türk Telekom Stadı’ndaki maç bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A2'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 20.30

YAYIN: A2

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Semih, Ahmet, Ömer, Yunus, Donk, Selçuk, Emre, Sinan, Mitroglou

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

HATAYSPOR: Akın, Sadi, Yusuf, Mesut, Murat, Mirkan, Maiga, Hüseyin, Gökhan, Selim, Hamza

TEKNİK DİREKTÖR: Murat Sönmez