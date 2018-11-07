Galatasaray, gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller

Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray, Schalke'ye 2-0 mağlup olurken, Porto, Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti. Grupta 4. maçlar sonunda Galatasaray 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray, kalan iki maçta da 6 puan alması gerekiyor. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanı ve içerideki Porto maçını kazanması halinde, Schalke'nin son 2 maçta 1 puan almasını bekleyecek. Galatasaray'ın gruptan çıkması için bir diğer ihtimal ise, 2 maçta 6 puan alınırken Porto 2 maçı puansız kapatacak ve temsilcimize 1 farktan daha farklı mağlup olacak.

AVRUPA LİGİNE NASIL GİDER?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya yenilmemesi halinde UEFA Avrupa Liginde yoluna devam etmeyi garantileyecek. Rusya'dan puansız dönülmesi durumunda ise Avrupa Ligi şansı son maçlara kalacak. Temsilcimiz, Porto'yu yenerse yine UEFA Avrupa Ligi garantilenecek ancak beraberlik durumunda ise, Lokomotiv Moskova'nın Schalke'yi mağlup etmemesini bekleyecek.

Schalke 04 - Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri

(Sporx)