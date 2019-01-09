Galatasaray golcüsünü arıyor: Geri sayım başladı!

11 Ocak'a kadar Antalya'da hazırlıklarına devam edecek olan sarı kırmızılılarda tedavisi devam eden Emre Akbaba dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Çin Ligi'nde forma giyen Alan'ın yanı sıra Demba Ba da gündemdeki yerini korurken, ortaya son atılan isim ise Batshuayi oldu. LaLiga ekiplerinden Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chealsea kulübünde bulunan Belçikalı oyuncunun İngiliz ekibine geri dönme durumunun bulunduğu ve sarı kırmızılıların listesinde olduğu iddia ediliyor.