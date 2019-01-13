Galatasaray forvet transferinde geri sayıma geçti!

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Hazırlıklarına İstanbul'da başlayan, ardından devre arası çalışmaları için Antalya'ya giden Galatasaray'da antrenmanlar oldukça tempolu geçti. Teknik heyetin, yeni kondisyoner Bartali ile birlikte takımın fiziksel gücünü en üst seviyeye çıkartmayı planladığı ifade edildi.