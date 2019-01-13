Galatasaray forvet transferinde geri sayıma geçti!

Devre arasında Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Sarı kırmızılılarda hücum hattına 2 takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray forvet transferinde geri sayıma geçti!

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaray forvet transferinde geri sayıma geçti!

Hazırlıklarına İstanbul'da başlayan, ardından devre arası çalışmaları için Antalya'ya giden Galatasaray'da antrenmanlar oldukça tempolu geçti. Teknik heyetin, yeni kondisyoner Bartali ile birlikte takımın fiziksel gücünü en üst seviyeye çıkartmayı planladığı ifade edildi.

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Galatasaray forvet transferinde geri sayıma geçti!

Salı günü Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor'a konuk olacak Galatasaray'da hedef sahadan galibiyet ile ayrılarak Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçına moralli çıkmak.

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Galatasaray forvet transferinde geri sayıma geçti!

Devre arasında Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımda gözler forvet transferine çevrildi. Hücum hattına 2 takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, Alan Carvalho için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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