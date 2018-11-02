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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 388. randevu

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 388. randevu

İki takım arasında 109 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 532-482 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 galibiyet aldı

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 01:20 - Güncelleme: 02-11-2018 01:20

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 388. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 387 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 118 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

LİGDE 123.SINAV
Galatasaray ile Fenerbahçe, 61. sezonu oynanan lig tarihinde 122 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 39 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 5'i berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 5 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

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Kaynak : AA

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