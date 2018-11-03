Galatasaray Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılılar, 31. dakikada Donk ve 50. dakikada Linnes'in attığı gollerle mücadelede 2-0 öne geçti. Fenerbahçe Valbuena'nın penaltıdan ve 72. dakikada Jailson'un golleriyle skoru eşitledi. Öte yandan Fenerbahçe 27 yıl sonra Galatasaray deplasmanında penaltı kazandı.

Bu sonucun ardından Fatih Terim yönetimindeki Cimbom 20 puana yükseldi. Derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkan Fenerbahçe ise 10 puana yükseldi.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada Onyekuru'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, sağ çaprazdan düşerken şutunu çekti ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

18'de ise Eljif Elmas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ayew'den önce zamanında kalesini terk eden Muslera, topu taca yollayarak önemli bir tehlikeyi savuşturdu. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Benzia, uzaktan sert bir şekilde vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

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HARUN SON ANDA.

20. dakikada ise Ömer Bayram'ın soldan ortaladığı top Isla'ya çarparak yön değiştirdi ve kaleye yöneldi. Kaleci Harun Tekin, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

DONK GOL PERDESİNİ AÇTI

31. dakikada Galatasaray, Donk'un attığı golle derbide 1-0 öne geçti. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topa altıpasta dokunan Donk, meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in üzerinden ağlara gönderdi.

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SİNAN GÜMÜŞ DİREĞE TAKILDI

35. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı faulde altıpas gerisinde yükselen Sinan Gümüş'ün kafayla vurduğu top, yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarın son anlarında ise hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı. İlk 45 dakikada 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci 45 dakikaya Fenerbahçe oyuncu değişikliği ile başladı. İlk yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen Benzia'nın yerine Alper Potuk oyuna dahil oldu.

LİNNES 2-0 YAPTI

Galatasaray, 49. dakikada Martin Linnes ile Fenerbahçe karşısında durumu 2-0 yaptı. Sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdğı topa, Martin Linnes sağ çaprazdan gelişine yerden sert bir vuruş yaptı ve top kaleci Harun'un sağından top ağlara gitti.

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AYDINUS VAR'A GİTTİ

64. dakiakda Valbuena'nın ara pasında Mauricio Isla ceza sahasına girdi ve Muslera ceza alanında topu içeri çevirmeye çalışan Isla'yı düşüyor. Isla'nın geçirdiği sakatlık ve hakem Fırat Aydınus'un VAR sistemine başvurması nedeniyle oyun bir süre durdu.

VALBUENA FARKI 1'E İNDİRDİ

Hakem Fırat Aydınus, VAR uygulamasına başvurduktan sonra pozisyonu faul olarak değerlendirip penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valbuena yerden sol köşeye vuruşunu yapıp topu ağlara gönderdi: 2-1.

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JAİLSON 2-2 YAPTI

72. dakikada Fenerbahçe, Jailson ile 2-2'lik beraberliği yakaladı. Korner çizgisine yakın noktadan kullanılan taç sonrası Valbuena ceza sahası içinde sol çaprazdan şut açısı bulamayınca topu ceza sahası yayında bulunan Jailson'a verdi. Jailson sağ ayağının içiyle topu sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

80. dakikada sol kanattan ceza sahasının içine giren Henry Onyekuru topu içeride uygun durumdaki Sinan Gümüş'e aktardı. Sinan Gümüş'ün yerden yaptığı gelişine şut Martin Skrtel'e çarpıp az farkla dışarı gitti.

FENERBAHÇE TEHLİKESİ GELDİ

85. dakikada Fenerbahçe Elif Elmas ile gole çok yaklaştı. Jailson'un ara pasında Soldado sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi ve içeride uygun durumdaki Elif Elmas'a pasını aktardı. Elif Elmas topa gelişine yerden sert bir vuruş yaptı ancak Muslera topu kornere çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.