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Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 19 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçirmek istiyor. Konuk ekip Fenerbahçe'nin hedefi ise ezeli rakibini yenerek yeni bir başlangıç yapmak.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 18:35 - Güncelleme: 02-11-2018 20:45

Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçının canlı anlatımı İnternethaber'de... Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkan ve 9 puanla 15. sırada bulunan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor. 19 puanı bulunan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise evinde 24 maçtır kaybetmiyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Fırat Aydunus

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Frey
TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 19 puan topladı.

Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, liderliği 21 puanı bulunan Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, haftaya averajla Kasımpaşa'nın ardından üçüncü sırada girdi.

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Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler ise,derbide çıkış arayacak.

MKE Ankaragücü'ne geçen hafta sahasında 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkacak.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMIYOR

Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ise forma giyebilecek.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi yaşayan Younes Belhanda ile ayağına darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek.

MARIANO CEZALI

Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.

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FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • İlginç 02 Kasım 2018 20:13 Furbolla işim olmaz ama ve lakin ,bunlarun hiç diyetsiyenleri ,maddi manevi koçları yokmu

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