Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde İddaa oranları açıklanmıştı.

Yeni Malatyaspor'a karşı 2-0 yenilgi ve takımda birçok as futbolcunun sakat durumda olduğu Galatasaray ve sahasında Ankaragücü'ne aldığı yenilgi sonrası teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe arasında mücadele öncesi İddaa Risk Yönetimi ilk oranların ardından bir kez daha değişikliğe gitti.

İlk olarak Galatasaray galibiyetine 1.65 oran verilirken, bu oran 1.80'e yükseldi ve değişmedi.

Fenerbahçe'nin galibiyetine verilen oran ise 3.40'tan 3.25'e düşürülmüştü. Bu oran 3.00 geriledi. Beraberliğin oranı ise 3.30'dan 3.00'e düşmüş ve böyle kalmıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi iddaa oranları



Galatasaray

İlk oran: 1.65

İkinci oran: 1.80

Son oran: 1.80

Beraberlik

İlk oran: 3.30

İkinci oran: 3.0

Son oran: 3.0

Fenerbahçe

İlk oran: 3.40

İkinci oran: 3.25

Son oran: 3.00