Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 11.haftanın açılış maçında oynayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak.

2 DEPLASMAN GALİBİYETİ ALDI

Fenerbahçe, Fırat Aydınus'un yönettiği son 16 deplasman maçında sadece 2 galibiyet alabildi. 2 galibiyet de Yeni Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı.

GALATASARAY İKİ KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Fırat Aydınus yönetiminde sahasında oynadığı son 5 maçta 2 kez kaybetti. Fenerbahçe, Aydınus yönetiminde deplasmanda oynadığı son 5 maçta hiç kazanamadı.