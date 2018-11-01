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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 11:57 - Güncelleme: 01-11-2018 11:57

Spor Toto Süper Lig'de 11.haftanın açılış maçında oynayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak.

2 DEPLASMAN GALİBİYETİ ALDI
Fenerbahçe, Fırat Aydınus'un yönettiği son 16 deplasman maçında sadece 2 galibiyet alabildi. 2 galibiyet de Yeni Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı.

GALATASARAY İKİ KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, Fırat Aydınus yönetiminde sahasında oynadığı son 5 maçta 2 kez kaybetti. Fenerbahçe, Aydınus yönetiminde deplasmanda oynadığı son 5 maçta hiç kazanamadı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Balaban Beyi 01 Kasım 2018 12:17 Galatasaray maçları her zaman FENERBAHÇE İÇİN BİR DİRİLİŞ MAÇI OLUR...genel durum budur. Bakalım GELENEK SÜRECEK Mİ?

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