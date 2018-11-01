Spor Toto Süper Lig'de 11.haftanın açılış maçında oynayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak.
2 DEPLASMAN GALİBİYETİ ALDI
Fenerbahçe, Fırat Aydınus'un yönettiği son 16 deplasman maçında sadece 2 galibiyet alabildi. 2 galibiyet de Yeni Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı.
GALATASARAY İKİ KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, Fırat Aydınus yönetiminde sahasında oynadığı son 5 maçta 2 kez kaybetti. Fenerbahçe, Aydınus yönetiminde deplasmanda oynadığı son 5 maçta hiç kazanamadı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER