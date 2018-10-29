Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin favorisi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde İddaa oranları açıklandı.

Yeni Malatyaspor'a karşı 2-0 yenilgi ve takımda birçok as futbolcunun sakat durumda olduğu Galatasaray ve sahasında Ankaragücü'ne aldığı yenilgi sonrası teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe arasında mücadele öncesi İddaa Risk Yönetimi favorisini belirledi.

Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde 1.60'lık oranla Galatasaray favori olarak dikkat çekerken, beraberliğin oranı 3.30, Fenerbahçe galibiyeti ise 3.40'lık oranıyla dikkat çekti.

İşte İddaa oranları:

Galatasaray: 1.65

Beraberlik: 3.30

Fenerbahçe: 3.40

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