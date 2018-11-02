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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 11. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Peki Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbiyle ilgili tüm detaylar...

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 10:55 - Güncelleme: 02-11-2018 11:40

Futbolseverler Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında dev bir derbiye tanıklık edecek. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Bu zorlu derbi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY 19 PUANDA
Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 19 puan topladı. Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, liderliği 21 puanı bulunan Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, haftaya averajla Kasımpaşa'nın ardından üçüncü sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Maicon), Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Onyekuru), Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Alper Potuk (Barış Alıcı), Benzia, Soldado.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMIYOR
Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumlarının ise maç saatinde netlik kazanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi yaşayan Younes Belhanda ile ayağına darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek.

MARİANO CEZALI
Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'yi, Cocu'nun görevden alınmasının ardından yardımcısı Erwin Koeman çalıştırdı. Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Islam Slimani, Galatasaray derbisinde cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Oğuzkağan Güçtekin, bu akşam oynanacak derbide yok.

 

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  • S 02 Kasım 2018 11:53 GÜNDEM GİREMEYEN GÜNDEM: 'AK Partili Aktay: ''Kaşıkçı'nın cesedini eriterek yok etmişler.''

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