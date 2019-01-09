Galatasaray eski Bursasporlu yıldızı KAP'a bildirdi

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bonservisi elinde bulunan 23 yaşındaki Emre Taşdemir için kulüpten şu açıklama yapıldı:
"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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