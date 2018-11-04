Galatasaray Eren Derdiyok'un fişini çekti!

Bu sezon sakatlıkları nedeniyle 5 maç kaçıran Eren Derdiyok, Galatasaray kariyerinde 3 sezonda 8 kez sakatlanırken 14 maçta görev yapmadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bir süre görev alamayacağı, hatta yönetimin sözleşme yenilemeyeceği söyleniyor.

5 oyuncu daha yandı!

Galatasaray'da Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Martin Linnes'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sona erene kadar hiçbir oyuncu ile masaya oturmama kararı aldı. Oyuncuların performansına göre karar verileceği öğrenildi. Sakatlık sorunu ile bıktıran Eren Derdiyok'un kalma şansı yok. Yaşlanan kaptan Selçuk'un (33) işi çok zor. Sinan'ın durumu belirsiz.