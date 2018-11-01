Galatasaray derbisi öncesi flaş mesaj! Volkan Demirel...

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde ve öncesinde takım arkadaşlarının yanında olmadığı için büyük üzüntü duyuyor.

Fenerbahçe'nin efsane ismi, bu derbide takımın yanında olmayı çok istemesine rağmen şartların buna izin vermediğini belirtti.

Şu ana kadar takıma geri dönmesi için kendisine ulaşan birinin olmadığını anlatan Volkan, şunları söyledi:

- Bana kimse ulaşmadı. Ben Fenerbahçeliyim. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Takımımın yanında bu derbide olmayı çok isterdim.