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Galatasaray Bursaspor canlı yayın

Galatasaray Bursaspor canlı yayın

Galatasaray, Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı internethaber.com'da olacak

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 19:51 - Güncelleme: 19-10-2018 19:51

Galatasaray milli takımlara verilen aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçında Bursaspor ile kendi evinde karşılaşacak.

İlk 8 haftada aldığı 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 18 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri zirvedeki yerini korumak için Bursaspor'u taraftarının da desteği ile eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray bu sezon sahasında maç kaybetmedi.

GALATASARAY: 0-0 :BURSASPOR

İlk yarı golsüz geçti

 
45 + 4. Dakika: Kaleye şutunu gönderen Sinan Gümüş güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor.

45 + 3. Dakika: Oyun şu an durmuş durumda. Hakem ile futbolcular arasında bir diyalog yaşanıyor.


45 + 2. Dakika: Yusuf Erdoğan, Sinan Gümüş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

45 + 2. Dakika: Tunay Torun orta yapıyor. Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor.


45 + 1. Dakika: Umut Meras, Sinan Gümüş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

45. Dakika: Sert bir hareket. Diafra Sakho, Ozan Kabak ile giriştiği mücadelede faul yapıyor. Sarı kart görüyor.


44. Dakika: Bursaspor adına Yusuf Erdoğan sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor. Younes Belhanda tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…Burak Kapacak rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor.

43. Dakika: Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor. Ertuğrul Ersoy topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

42. Dakika: Sakatlanan Fernando yerine oyuna Selçuk İnan girecek.

41. Dakika: Galatasaray takımından Maicon güzel bir müdahaleyle topu uzaklaştırıyor ve tehlike savuşturuluyor.


40. Dakika: İşler pek iyi görünmüyor, Fernando sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

38. Dakika: Aytaç'ın ortasında Galatasaray savunması topu kafayla karşıladı.

37. Dakika: Galatasaray takımından Younes Belhanda tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Stephane Badji faule maruz kalan oyuncu.


35. Dakika: Galatasaray adına Sinan Gümüş sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.


34. Dakika: Galatasaray takımından Garry Rodrigues topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.


31. Dakika: Oyun devam ediyor.

27. Dakika: Bursaspor takımından Aytaç Kara mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Garry Rodrigues adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

26. Dakika: Maçta hareketli dakikalar yaşanıyor. Top bir o kalede bir bu kalede!

24. Dakika: Umut Meras orta yapıyor. Ömer Bayram topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

23. Dakika: Bursaspor adına Yusuf Erdoğan sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

21. Dakika: Sofiane Feghouli oyundan çıkıyor ve yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oluyor.

20. Dakika: Serdar Aziz sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor. Serdar Aziz'in yerine ise Maicon geçiyor.

19. Dakika: Bursaspor'da Burak Kapacak rakiplerini zorluyor

18. Dakika: Fatih Terim henüz maçın başı olmasına karşın Maicon'u ısınmaya gönderdi.

17. Dakika: Galatasaray takımından Ozan Kabak, Stephane Badji ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.


16. Dakika: Sofiane Feghouli sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.


14. Dakika: Galatasaray'da Ozan Kabak bu ana dek savunmanın en başarılı ismi olarak görünüyor. Genç oyuncu çok sayıda topu kesti ve Bursaspor ataklarına izin vermedi.

13. Dakika: Galatasaray takımından Sofiane Feghouli topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.


12. Dakika: Diafra Sakho, Mariano ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

8. Dakika: Chedjou, Sinan Gümüş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor. 

7. Dakika: Younes Belhanda orta yapıyor.

6. Dakika: Bursaspor takımından Ertuğrul Ersoy mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Sinan Gümüş adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

3. Dakika: Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor.

2. Dakika: Galatasaray takımından Badou Ndiaye kafa vuruşu yapıyor, ancak bu köyü vuruşun sonucunda top kaleyi bile bulmuyor.

1. Dakika: Bursaspor rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Sinan.

Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Aytaç, Badji, Lima, Umut Meraş, Stancu, Sakho.

Fernando ve Mariano ceza sınırında

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında.

Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

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