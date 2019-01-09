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Galatasaray Brezilyalı Marcao ile anlaştı

Galatasaray Brezilyalı Marcao ile anlaştı

Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 23 yaşındaki sol ayaklı Brezilyalı stoper Marcao ile anlaştı. Sarı-kırmızılı takım futbocuyu bu hafta İstanbul'a getirecek.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 23:20 - Güncelleme: 09-01-2019 00:14

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalı Marcao ile anlaştığı kaydedildi.

Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GETİRECEK

Galatasaray'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeceyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.

SOL AYAKLI STOPER

1996 doğumlu 1,85'lik stoper, sol ayaklı olması nedeniyle Fatih Terim'in öncelikli tercihlerinden biri oldu.

Kariyerine Brezilya'da Atletico PR takımında kariyerine başladıktan sonra 2017'de Rio Ave'de kiralık oynadı ve sezon başında da Chaves'e imza attı. Bu sezon Portekliz'de takımının oynadığı 23 maçın tamamında sahada yer alan Brezilyalı oyuncu, 3 de gol atarak skor anlamında yardımda bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hızlı Yolcu 08 Ocak 2019 23:38 Alırken yapılan kontratta gönderilirken de ne yapılacağı düşünülmeli.

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