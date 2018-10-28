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Galatasaray Başkanı Cengiz "İnsanlar CASmasın!"

Galatasaray Başkanı Cengiz "İnsanlar CASmasın!"

Malatyaspor maçı öncesi verilen bir davete katılan ve UEFA ile ilişkiler ve CAS'a olan başvuru hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cengiz, çok kısa bir zamanda sonuç elde edeceklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 16:42 - Güncelleme: 28-10-2018 16:42

Galatasaray'ın son zamanlarda CAS ile olan görüşmelerinin ardından Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, "İnsanların kasmasına gerek yok, 26 Haziran'dan beri neredeyse her gün UEFA ile en az 1-2 saat yazışma ve güncelleme içerisindeyiz bilgilerimizi. UEFA çok sağlıklı bir kurum, özellikle son dönem yönetim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz CAS'a çok bilinçli bir şekilde gittik. CAS'ta ikiye ayırma, çatallaştırma gibi bir sisteme başvurduk, usul ve esas yönünden diyebilirim. Umarım birinci olasılık tutarsa çok kısa zamanda bir netice elde edeceğiz. Yoksa doğal süreç içerisinde bırakmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyeyim, insanlar kasmasın. Galatasaray borsaya kote." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ne öyle kolay gidemezsiniz
Mustafa Cengiz, "Biz zaten Haziran'ın 11'inden beri her gün, her saat uğraşıyoruz. Öyle kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ne, 100 milyonlarca liranın döndüğü bir gelire sıradan, rastgele bir hitabetle gidemezsiniz." dedi.

Galatasaray yönetimi geçmiş yıllardaki 142 milyon euroluk zararın göz ardı edildiği iddiası ile CAS'a başvurmuştu.

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