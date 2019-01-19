Galatasaray-Ankaragücü maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü ağırladı. Golcü arayışındaki Aslan, Ankaragücü'ne gol yağdırdı. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 6-0 yendi.

Galatasaray maça adeta golle başladı. Sağ kanatta Feghouli, ceza sahasında çizgiye inerek topu altı pasa doğru çıkardı. MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Heurtaux'un sırtına çarparak Sinan Gümüş'ün önünde kaldı. Kale sahası içindeki Sinan Gümüş meşin yuvarlağı 51. saniyede ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin pasıyla kale sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

26. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Fernando'yla paslaşarak sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano, topu penaltı noktasının yanındaki Sinan Gümüş'e çıkardı. Sol ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Sinan, kendinini 2., takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.

ONYEKURU VE SİNAN YILDIZLAŞTI

32. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası önünde Kone'nin kafa şutunda, top kaleci Muslera'nın kucağına gitti. 33. dakikada Belhanda'yla paslaşarak ceza sahasına giren Feghouli'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

59. dakikada Ankaragücü orta sahada topu kaybetti, Galatasaray hızla atağa kalktı. Fernando, ceza sahasına hareketlenen Onyekuru'yla topu buluşturdu. Onyekuru farkı 4'e çıkardı: 4-0.

63. dakikada Feghouli topu sağ kanattan taşıdı, içeriye ortaladı. Ceza sahasındaki Onyekuru hat-trick yaptı: 5-0.

86. dakikada ceza sahası içinde Mariano, Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus'un şutu savunmadan döndü. Ndiaye havadan gelen topu harika bir vuruşla ağlara gönderdi: 6-0

Karşılaşma Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Alper Ulusoy

GALATASARAY: 6-0 :ANKARAGÜCÜ



90. dakika: MAÇ BİTTİ! Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Ankaragücü'nü sahasında 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.



89. dakika: Rakip yarı alanda top çeviren Galatasaray'da Belhanda penaltı noktasının gerisinden vuruşunu yaptı, top farklı şekilde auta çıktı.

86. dakika: GOL Sağ kanattan Mariano'nun içeri çevirdiği topa Gökay vurdu, kaleci Altay'dan dönen topu Ndiaye nefis bir voleyle ağlara yolladı: 6-0

82. dakika: ALTAY! Hızlı gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın içeri çevirdiği topta kaleci Altay önce Onyekuru'ya, ardından Feghouli'ye GOL şansı tanımadı.

80. dakika: Maçta son 10 dakikaya giriliyor. Galatasaray çok rahat bir oyunla farklı üstünlüğünü sürdürüyor.

72. dakika: SERT ŞUT! Bifouma uzak mesafeden çok sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

68. dakika: Maçın başından bu yana oldukça rahat bir futbol sergileyen Galatasaray, Onyekuru'nun hat-trickiyle birlikte farkı beşe çıkardı.

65. dakika: GOL Galatasaray yine sağ kanattan geldi. Feghouli'nin yerden ortasında herkesi geçen topu arka direkte demarke kalan Onyekuru ağlara yolladı: 5-0

59. dakika: GOL Ankaragücü'nün orta alanda yaptığı top kaybı sonrası Fernando'yla gelişen atakta Brezilyalı oyuncudan pası alan Onyekuru ceza alanının ilk metrelerinde karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 4-0

55. dakika: ALTAY ÇIKARDI! Mariano'nun nefis derinlemesine pasına iyi hareketlenen Fernando altı pas içerisinde gelişine dokundu, kaleci Altay mutlak golü önledi.

53. dakika: Galatasaray bu anlarda daha kontrollü bir oyun sergiliyor. Sarı-kırmızılılar savunmada hazırlık pasları yapıyor.

48. dakika: DİREKTEN DIŞARI! Fernando'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Sinan Gümüş sol kanattan ceza alanına girdi ve çaprazdan sert vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda ikinci yarı başladı!

İlk yarı sona erdi. Galatasaray, Ankaragücü karşısında soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gidiyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

42. dakika: Oyun bu anlarda faul düdükleriyle sık sık kesiliyor.

41. dakika: İlk yarıda son anlara girilirken karşılıklı top kayıplarının da etkisiyle tempo bir nebze düştü.

40. dakika: Galatasaray üç farklı üstünlüğe rağmen rakip kalede GOL aramaya devam ediyor.

37. dakika: Ankaragücü kontra atağında Bifouma'yı faulle durduran Fernando sarı kart gördü.

35. dakika: Martin Linnes ceza alanı dışından sağ ayağıyla şansını denedi, top farklı şekilde auta gitti.

34. dakika: Belhanda'nın sol kanattan taşıdığı topu ceza alanından Mariano havalandırdı, kale alanı içindeki Sinan Gümüş istediği kafa vuruşunu yapamadı.

31. dakika: Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Bakary Kone kale alanı içinde kafayı vurdu, top Muslera'nın kucağında kaldı.

29. dakika: Bu sezon Süper Lig'deki üçüncü golünü atan Sinan Gümüş, geçen sezonun tamamında aynı sayıda GOL kaydetmişti.

26. dakika: GOL Sinan Gümüş

24. dakika: İki farklı üstün durumda bulunan Galatasaray kontrolü bir an olsun rakibine bırakmıyor. Ankaragücü, sarı-kırmızılı ekibin baskısına karşılık vermekte bir hayli zorlanıyor.

23. dakika: Onyekuru'nun bindirmesinde Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmak istediği top Linnes'in önünde kaldı, onun pasında top Sinan'a geçecekken savunma kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

21. dakika: GOL Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasında Ndiaye tek dokunuşla Onyekuru'yu gördü. Onyekuru da vücut çalımıyla savunmadan sıyrılıp topu köşeden ağlara gönderdi: 2-0

20. dakika: Galatasaray atağında Sinan Gümüş uzak mesafeden kaleyi denedi. Kaleci Altay üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

18. dakika: Dakikalar ilerledikçe maçta gerginlik artıyor. Oyuncular neredeyse her düdüğün ardından birbirleriyle münakaşaya giriyor.

17. dakika: Galatasaray'da Belhanda, Ankaragücü'nde ise Pinto gördükleri sarı kartların ardından önümüzdeki hafta cezalı duruma düştü.

14. dakika: Üst üste gelen sert müdahaleler sonrası ortam gerildi. Pinto'nun Feghouli'ye yaptığı sert faulün ardındansa her iki takım oyuncuları birbirine girdi.

12. dakika: Ndiaye'nin orta alanda yaptığı top kaybı sonrası Ankaragücü, Kenan'la hızlı atağa çıkmak istedi. Kenan ceza alanına girmeden müdahalede bulunan Ndiaye hatasını telafi etti.

10. dakika: Galatasaray yine etkili geldi. Ceza alanı dışından Belhanda'nın şutunda savunmadan seken topa altı pasın gerisinde Onyekuru voleyi vurdu, top üstten auta çıktı.

9. dakika: Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü attı

7. dakika: Eren Derdiyok'un olmadığı Galatasaray'da maça santrafor pozisyonunda başlayan Sinan Gümüş, ilk dakikada attığı golle hem kenar yönetimine hem de tribünlere büyük mutluluk yaşattı.

5. dakika: Ankaragücü savunmadan çıkmakta zorluk yaşıyor. Galatasaray'ın baskısı konuk ekibi hata yapmaya zorluyor.

3. dakika: Ankaragücü'nde Moulin, orta alanda Marcao'ya yaptığı kontrolsüz faulün ardından sarı kart gördü.

2. dakika: Galatasaray ön alanda baskıyı sürdürüyor. Kaleci Altay kendisine gönderilen topu uzaklaştırmak isterken Feghouli araya girdi ancak ona çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

1. dakika: GOL Ayağa paslarla rakip ceza alanına sokulan Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Onyekuru vurdu. Savunmadan seken topu kale önünde Sinan Gümüş tamamladı: 1-0

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş

Ankaragücü: Altay, Kenan, Heurtaux, Alihan, Tiago Pinto, Faty, Dja Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay