Galatasaray Alan Carvalho transferini bitirdi

Geçtiğimiz günlerde Şükrü Hanedar ile birlikte Dubai'ye giden ve Alan transferi için oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande ile görüşen Abdurrahim Albayrak, oyuncu ile kulübü arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde Alan'ın Galatasaray forması giyeceğini açıklamıştı.
Alan'ın Galatasaray'a transferi konusunda son pürüzlerin giderildiği öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun gelecek hafta içi İstanbul'a gelerek kendini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
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