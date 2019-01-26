Galatasaray Alan Carvalho transferini bitirdi

mehmet 26 Ocak 2019 23:41 yıllık 4,5 milyon euro garanti ücretten 3,5 yıllık anlaşma olduğu söyleniyor. eğer öyleyse bir kazık daha hayırlı uğurlu olsun. bu tamamen beceriksizliktir. ver kasımpaşalı diagneye 12 milyon bonservis yıllık 2 milyon euro hem daha ucuza gelir hem de geleceği çok parlak adam.