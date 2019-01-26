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Galatasaray Alan Carvalho transferini bitirdi

Galatasaray Alan Carvalho transferini bitirdi

Sezon başından bu yana santrfor transferi konusunda girişimlerde bulunan ve ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kala arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Alan Carvalho transferini bitirdi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 23:19 - Güncelleme: 26-01-2019 23:19

Geçtiğimiz günlerde Şükrü Hanedar ile birlikte Dubai'ye giden ve Alan transferi için oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande ile görüşen Abdurrahim Albayrak, oyuncu ile kulübü arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde Alan'ın Galatasaray forması giyeceğini açıklamıştı.

Alan'ın Galatasaray'a transferi konusunda son pürüzlerin giderildiği öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun gelecek hafta içi İstanbul'a gelerek kendini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mehmet 26 Ocak 2019 23:41 yıllık 4,5 milyon euro garanti ücretten 3,5 yıllık anlaşma olduğu söyleniyor. eğer öyleyse bir kazık daha hayırlı uğurlu olsun. bu tamamen beceriksizliktir. ver kasımpaşalı diagneye 12 milyon bonservis yıllık 2 milyon euro hem daha ucuza gelir hem de geleceği çok parlak adam.

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