Galatasaray alamadı Monaco'ya gidiyor

Adı Everton ve Galatasaray'la anılan Michy Batshuayi'nin yeni adresi belli oldu. Valencia'da bekleneni veremeyen ve sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü, Fransa yolunda. Monaco, Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Monaco Kulübü CEO’su Vadim Vasilyev, Canal+'a yaptığı açıklamada, Batshuayi’nin transferi için Valencia ve Chelsea kulüpleri, ayrıca oyuncu ile anlaştıklarını söyledi. Resmi açıklamanın kısa süre yapılması bekleniyor.



Batshuayi, daha önce Belçika Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry ile tekrardan eski günlerine dönmek için savaşacak.



Kongo asıllı Belçikalı golcü bu sezon Valencia formasıyla 23 maça çıkarken 3 gole imzasını attı. Monaco geçtiğimiz günlerde Cesc Fabregas ve Antalyaspor'dan William Vainqueur'ü kadrosuna katmıştı.