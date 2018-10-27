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Galatasaray, 7 eksikle Malatya deplasmanında

Galatasaray, 7 eksikle Malatya deplasmanında

Sakatlığı nedeniyle 7 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak olan Galatasaray, yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 10:50 - Güncelleme: 27-10-2018 10:50

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yuto Nagatomo, Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli ve Emre Akbaba'nın sakatlıları bulunuyor.

Bu arada sarı kart ceza sınırında bulunan Mariano, karşılaşmada kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor ise, Galatasaray karşısına 2 eksikle çıkacak. Savunma oyuncusu Arturo Mina sarı kart cezalısı, daha önce ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun ise tedavisi devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden Galatasaray, 9'uncu haftayı 19 puanla lider tamamladı. Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Ekim 2018 11:13 HADI KAPLANIM HADI MALATYAM YENIN ŞU MEŞHUR ŞIKECILERI ELLERİNİ BOŞ GÖNDERİN AMA BİRER KÎLO KAYSI VERİN YETER BUNLARA

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