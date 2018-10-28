Galatasaray 2 metrelik dev forvet için kolları sıvadı!

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşması yüzünden Gomis'in yerini dolduramayan Galatasaray yönetimi, ligin ikinci yarısında oynatmak için golcü arayışlarına devam ediyor. Santrfor transferi için taraftarlara söz veren Başkan Mustafa Cengiz çalışmaları yakından takip ederken, sarı-kırmızılı kulübe bonservisi elinde olan Lacina Traore önerildi.

TERİM ONAY VERİRSE BU İŞ TAMAM

2.03 boyundaki Fildişili forvetin menajerleri Alfred Obrou ve Feridun Şal'ın G.Saraylı yetkililerle görüştüğü öğrenildi. Geçen sezonu Fransa'da Amiens forması ile tamamlayan Traore yazın hiçbir kulüple anlaşamadı. Son takımında 18 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, ağları havalandıramadı. Traore için Terim'in görüşünün sorulduğu kaydedildi.