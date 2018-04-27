Galata Kulesi'ne yansıtılan görsel şov havadan görüntülendi

İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapılarını Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalin tanıtımı için İstanbul’un sembol yapılarından Galata Kulesi’nde yaklaşık 2 dakika süren video mapping gösterimi yapılıyor. Rengarenk olan Galata Kulesi'nin görsel şovla kimi zaman içinden rengarenk toplar geçiyor kimi zaman da yeniden inşa ediliyormuş hissi veriyor.

GÖRSEL ŞOV HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ: İstanbul’un eşsiz manzarasıyla havadan çekilen yapılan video mapping gösterisi kendine hayran bıraktı. 5 gün boyunca sürecek festivalde konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleştirilecek. Vatandaşlar 9 gün boyunca 21.00-00.00 saatleri arasında Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi izleyebilecekler.

Mimari yapılara uygun olarak tasarlanan animasyon videosunun projeksiyonları ile yansıtılıp oluşturulan şova video mapping deniyor. Bu yapılan animasyonları en ilginç kılan özellik ise belirli açılar ile projeksiyon cihazlarının yansıttığı videoların üç boyut algısını oluşturması.

  • Güncel 27 Nisan 2018 09:50
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